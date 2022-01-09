Cruzeiro vence o Retrô-PE e se classifica para a 2ª fase da Copinha

O Cruzeiro venceu o Retrô-PE, neste sábado, 8 de janeiro, por 2 a 0, com dois gols de Vicgtor Diniz, e se classificou para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo 20, e foi disputada no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira, no interior de São Paulo. O time celeste derrotou o Palmas, do Tocantins, por 5 a 0 em sua estreia. Na próxima terça-feira, 11, o Cruzeiro enfrenta o Itapirense às 11h e tentará manter a campanha 100% na competição de base.