Cruzeiro vence o Coimbra no Horto e vai mais 'tranquilo' para o clássico contra o Atlético-MG

Coimbra e Cruzeiro entraram em campo nesta quarta-feira, 7 de abril, às 17h30, no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa superou a Águia por 2 a 0, gols de William Pottker e Felipe Augusto, chegando aos 14 pontos e alcançando a terceira colocação. Já o time de Contagem está na 11ª posição, com cinco pontos, e luta pelo segundo ano seguido para não ser rebaixado. O técnico Eugênio Souza trabalha para achar um novo jeito de jogar que mantenha a equipe na elite estadual. O duelo foi marcado por uma defesa mais sólida do Cruzeiro, mas ainda com pouca força e intensidade ofensiva. A Raposa pouco conseguia chegar ao gol do rival. Para o campeonato, os três pontos foram muito importantes para o time azul, já que irá para o clássico com o Atlético-MG com menos necessidade de um resultado positivo para se manter no G4 da competição. Poucas chances de gol e sem comprometer na defesa O Cruzeiro teve consistência defensiva no primeiro tempo, mas criou pouco na frente, apesar de Bruno José, Airton e Rafael Sobis terem se movimentado bastante. Pottker abre o placar Em uma bela enfiada do jovem Weverton, Pottker sai na cara de Jori e consegue marcar o gol do Cruzeiro, dando os três pontos para a Raposa. Com o placar mínimo, o time celeste supera o time de Contagem.