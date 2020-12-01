Cruzeiro vence o clássico contra o América-MG pelo Mineiro Feminino

A tarde desta terça-feira, 1º de dezembro, foi de volta aos gramados para o elenco feminino do Cruzeiro. As Cabulosas enfrentaram o América-MG no Sesc Venda Nova, e garantiram uma vitória por 1 a 0, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro 2020, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova. O gol cruzeirense foi marcado por Micaelly, de pênalti, aos quatro minutos do segundo tempo.
Depois de mais de uma semana sem entrar em campo, em função de 10 casos de Covid-19 no grupo, o Cruzeiro mostrou que não perdeu muito ritmo de jogo. Para este confronto, o técnico Marcelo Frigerio teve sete das atletas à sua disposição e mesmo não estando totalmente completo, o elenco estrelado envolveu o América e se mostrou muito agressivo no ataque. A equipe azul e branca também contou com Duda e Micaelly, que chegaram do Rio de Janeiro, onde estavam com a Seleção Brasileira Sub-20, no início da manhã desta terça-feira, e foram praticamente direto para a partida.
Com o empate de 1 a 1, garantido na estreia diante do Ipatinga, as cruzeirenses se mantêm invictas na competição regional. E o próximo desafio das Cabulosas será neste sábado, às 15h, novamente diante do América, na Toca da Raposa 1. Em seguida, na terça-feira, 8, o time celeste faz contra o Atlético-MG, o jogo que foi adiado da segunda rodada, a partir das 15h.
-Apesar do resultado, a partida foi muito positiva. Jogamos bem, soubemos explorar algumas características do Cruzeiro, e tivemos apenas um grande erro no jogo, que vamos rever para a partida de volta. Mas acredito que a equipe pôde fazer o que ela faz de melhor, trabalhar bastante a bola, ter a posse; então a parte tática é corrigir alguns detalhes e não ter esses erros cruciais que hoje levou à nossa derrota. Ainda temos três importantes jogos para chegarmos à final-, afirmou a técnica americana Jaqueane Corrêa, que sofreu a primeira derrota na competição.
O JogoLogo no início da partida, aos dois minutos, Micaelly chegou pela direita e chutou forte no gol, mas a goleira Deka pegou. Depois, Micaelly e Duda chegaram com velocidade pela direita, fizeram triangulação, Mica dominou, tentou um chute direto, mas de novo a goleira americana defendeu, aos 13 minutos.
Aos 20 minutos Evellyn recebeu bola pela direita, trocou passe com Mariana, que chegou bem posicionada, bateu direto, mas a bola sobrou para a linha de fundo. Em mais uma oportunidade, aos 33, a lateral Eskerdinha chutou de longe, a goleira tentou espalmar e mandou a bola na trave. Em mais um ataque celeste, Micaelly chegou batendo firme com um chute cruzado e mandou para fora, aos 34 minutos. O Cruzeiro seguia comandando as ações no jogo, com muitos lances de perigo. Na reta final do primeiro tempo, aos 45 minutos, Vanessinha teve mais uma oportunidade, depois de receber passe de Mariana. A meio chutou forte, mas a bola passou alto no gol. E Eskerdinha quase fez um lindo gol de bicicleta, no último minuto, após cobrança de falta de Micaelly, porém a zaga do América tirou.
O segundo tempoO Cruzeiro começou muito bem na etapa complementar, com pênalti marcado em Vanessinha, logo aos três minutos. A atacante Vanessinha entrou em velocidade na área e foi derrubada pela zagueira Thais. Micaelly cobrou rasteiro, no lado direito da goleira Deka e marcou o primeiro gol celeste, aos quatro minutos.
Aos 14 minutos, o América teve grande chance, após cobrança de escanteio, mas a bola passou raspando a trave da goleira Menezes. Duda teve outra chance aos 19 minutos, quando recebeu na área, finalizou firme, mas goleira defendeu. Aos 25 de novo Duda recebe cruzamento na grande área, tenta finalização e a bola sai pela lateral. Janaína tenta chegar, mas a goleira segura.
A equipe cruzeirense seguiu dominando as ações na partida. Aos 38 minutos Mariana Santos recebeu cruzamento na grande área, bateu e Deka fez a defesa. Nos minutos finais o América chegou com perigo, com chute forte e rasteiro pelo canto esquerdo, mas a goleira Menezes segurou firme e defendeu. FICHA TÉCNICA: AMÉRICA 0 X 1 CRUZEIROMotivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro Feminino 2020Data: 01/12/2020 (Terça-feira)Local: Estádio das Alterosas - Sesc Venda Nova - BHÁrbitro: Rafael Noeinstein de Araújo AlvesGol: Micaelly (Cruzeiro) aos 4 min do 2º tempo Cruzeiro: Menezes, Evellyn (Janaína), Pires, Thamirys, Thalita S., Capelinha, Vanessinha, Micaelly (Dedê), Eskerdinha (Tatá), Duda e Mariana Santos.Técnico: Marcelo Frigério
América-MG: Deka, Keké, Thais, Flávia Mota, Dani Peré, Serrana, Ágata, Thay, Carol, Giovana (Gegê) e Jéssica Beiral. Técnica: Jaqueane Correa