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Cruzeiro vai rápido ao mercado e está perto de ter Mozart Santos como o seu novo técnico

Após demissão de Felipe Conceição, Raposa está próxima de anunciar novo treinador...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 14:06

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 14:06

Crédito: Mozart Santos foi um nome sugerido pelo atual diretor de de futebol Rodrigo Pastana (Reprodução/Ascom CSA
Com a demissão de Felipe Conceição após a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, o clube já movimentou na busca por um novo treinador. E, com sugestão do seu diretor de futebol, Rodrigo Pastana, o nome de Mozart Santos, ex-CSA, está bem encaminhado para fechar com o clube azul.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! O treinador está sendo esperado ainda nesta quinta-feira, 10 de junho, em Belo Horizonte para fazer acertos do seu acordo com a raposa. Mozart e Rodrigo Pastana trabalharam juntos no CSA em 2020 e ajudaram o time alagoano a reagir na Série B e até brigar por uma das quatro vagas de acesso à Série A, saindo da zona de rebaixamento. O nome de Mozart não é consenso, pois ainda teria de ter mais experiências no futebol para assumir um time do porte do Cruzeiro, em busca de reação na Série B para evitar outro ano jogando a segunda divisão nacional. Mozart Santos estava na Chapecoense recentemente e deixou o clube após perder a final do Catarinense para o Avaí. A informação sobre o nome do treinador vinculado ao Cruzeiro foi publicada pelo GE e confirmada pelo L!. Com a saída de Felipe Conceição, o Cruzeiro chegou ao quinto técnico em pouco mais de ano. O clube começou com Adilson Batista em 2020, passando por Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão, que evitou uma queda da equipe para a Série C.

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