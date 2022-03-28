Cruzeiro vai encarar o Remo na terceira fase da Copa do Brasil

O Cruzeiro já conheceu o seu rival na terceira fase da Copa do Brasil. Será o Remo, adversário da Raposa na Série B do Brasileirão. Os confrontos foram sorteados nesta segunda-feira,28 de março, na sede da CBF, já com os times que estão disputando a Libertadores, entre eles, Atletico-MG e América-MG. Confira quem a Raposa vai encarar. Red Bull Bragantino x GoiásAtlético-GO x CuiabáCeará x Tombense-MGFluminense x Vila Nova-GOBahia x Azuriz-PRSão Paulo x JuventudeCorinthians x Portuguesa-RJBotafogo x Ceilândia-DFAtlético-MG x BrasilienseFortaleza x VitóriaAthletico-PR x TocantinópolisPalmeiras x Juazeirense-BAAmérica-MG x CSA-ALCruzeiro x RemoFlamengo x Altos-PISantos x Coritiba

O time azul fará o primeiro jogo em casa e decidirá a vaga nas oitavas de final do torneio no Pará. Os confrontos da terceira fase serão em ida e volta, com datas entre 20 de abril e 11 maio. Em caso de igualdade, a decisão será por pênaltis. Na Copa do Brasil o gol fora de casa não é mais critério de desempate.