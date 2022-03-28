Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro vai encarar o Remo na terceira fase da Copa do Brasil

A Raposa soube do seu rival no torneio nesta segunda-feira, 28 de março, em sorteio na sede da CBF...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 16:45

Publicado em 28 de Março de 2022 às 16:45

O Cruzeiro já conheceu o seu rival na terceira fase da Copa do Brasil. Será o Remo, adversário da Raposa na Série B do Brasileirão. Os confrontos foram sorteados nesta segunda-feira,28 de março, na sede da CBF, já com os times que estão disputando a Libertadores, entre eles, Atletico-MG e América-MG. Confira quem a Raposa vai encarar. Red Bull Bragantino x GoiásAtlético-GO x CuiabáCeará x Tombense-MGFluminense x Vila Nova-GOBahia x Azuriz-PRSão Paulo x JuventudeCorinthians x Portuguesa-RJBotafogo x Ceilândia-DFAtlético-MG x BrasilienseFortaleza x VitóriaAthletico-PR x TocantinópolisPalmeiras x Juazeirense-BAAmérica-MG x CSA-ALCruzeiro x RemoFlamengo x Altos-PISantos x Coritiba
O time azul fará o primeiro jogo em casa e decidirá a vaga nas oitavas de final do torneio no Pará. Os confrontos da terceira fase serão em ida e volta, com datas entre 20 de abril e 11 maio. Em caso de igualdade, a decisão será por pênaltis. Na Copa do Brasil o gol fora de casa não é mais critério de desempate.
Crédito: OsdoistimesseencontraramemduelospelaSérieBde2021-(Foto:GustavoAleixo/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados