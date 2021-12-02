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Cruzeiro trabalha para ampliar percentual de investidor na SAF e ficar mais atraente para o mercado

O clube vai decidir no dia 17 deste mês se amplia a participação do futuro investidor no clube empresa...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 23:19

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 23:19

Para ter mais chances de consegui um investidor para o modelo de SAF(Sociedade Anônima do Futebol), o Cruzeiro trabalha para ampliar o percentual do clube-empresa que o futuro “dono” terá nas cotas de ações, E a definição acontecerá no dia 17 de dezembro, quando a mesa do conselho deliberativo do fará uma assembleia de associados para discutir e autorizar(ou não) a alteração da porcentagem mínima que o clube vai de manter na SAF, que foi registrada na última segunda-feira pelo clube. O edital que será votado, abre a possibilidade de o investidor ter até 90% das ações. Atualmente o estatuto diz que o Cruzeiro tem de manter 51% das ações e o investidor possuir os 49% restantes. A realização da Assembleia para mudar o percentual que o investidor terá direito na SAF é um movimento do clube para ficar mais atraente ao investidor e ainda evitar que disputas políticas internas piorem a já complicada situação da Raposa, que tem dívida próxima de R$ 1 bilhão.
Crédito: OConselhodaRaposavaidecidirseaumentaounãoaparticipaçãoexternanaSAF-(Reprodução/Cruzeiro

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