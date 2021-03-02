Cruzeiro terá rival 'repetido' na estreia da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol sorteou nesta terça-feira, 2 de março, os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021. A entidade reservou os dias 10 e 17 de março para realizar as partidas da primeira fase, que serão disputadas em jogo único. O mando de campo pertence aos clubes com pior ranking da CBF, separados nos potes E, F, G e H. Os visitantes, por sua vez, têm a vantagem do empate. O Cruzeiro, seis vezes campeão do torneio, estreia diante do São Raimundo-RR, adversário que encarou em 2020. A equipe celeste se classificou após empatar com o time de Roraima por 2 a 2 fora de casa. Caso se classifique, a Raposa pode encarar o Real Brasília-DF ou o América -RN. Regulamento-As duas primeiras fases da competição têm duelo em jogo único-Na primeira fase, o empate classifica o visitante-Na segunda fase, em caso de empate o jogo vai para os pênaltis