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futebol

Cruzeiro terá rival 'repetido' na estreia da Copa do Brasil

A Raposa encara o São Raimundo-RR na primeira fase. Em 2020, o time azul se classificou...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 19:22

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 19:22
Crédito: Reprodução
A Confederação Brasileira de Futebol sorteou nesta terça-feira, 2 de março, os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021. A entidade reservou os dias 10 e 17 de março para realizar as partidas da primeira fase, que serão disputadas em jogo único. O mando de campo pertence aos clubes com pior ranking da CBF, separados nos potes E, F, G e H. Os visitantes, por sua vez, têm a vantagem do empate. O Cruzeiro, seis vezes campeão do torneio, estreia diante do São Raimundo-RR, adversário que encarou em 2020. A equipe celeste se classificou após empatar com o time de Roraima por 2 a 2 fora de casa. Caso se classifique, a Raposa pode encarar o Real Brasília-DF ou o América -RN. Regulamento-As duas primeiras fases da competição têm duelo em jogo único-Na primeira fase, o empate classifica o visitante-Na segunda fase, em caso de empate o jogo vai para os pênaltis

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