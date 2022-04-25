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futebol

Cruzeiro terá nova coleção de camisas brancas a partir de maio

A Raposa ainda não oficializou a data, mas a confecção do novo manto já está sendo feita e o torcedor conhecerá o uniforme em breve...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 18:57
O torcedor do Cruzeiro verá em breve mais um lançamento de uniformes. O clube azul prepara a nova coleção do seu segundo fardamento, a camisa branca, que será apresentado no mês de maio. Após revelar como será a camisa, o Cruzeiro deve estrear o novo manto em um jogo em casa, mais provavelmente contra o Sampaio Corrêa, pela Série B do Brasileiro, ou no jogo de volta da Copa do Brasil, diante do Remo, em 11 de maio. O mote para esta nova camisa é a lembrança dos 72 anos da estreia da camisa branca, no dia 20 de abril de 1950, na vitória sobre o Sete de Setembro por 4 a 1, no antigo estádio do Barro Preto. A Raposa explicou que camisa azul era usada em todos os compromissos do clube até 1950. Todavia, como a iluminação dos campos de futebol era precária, prejudicava a visualização dos atletas de equipes que jogavam com uniformes com cores mais escuras. Assim, nasceu a camisa branca estrelada.
Crédito: ARaposaterámaisumacoleçãodecamisasbrancasparalembrarumfatohistóricodoclube-(BrunoHadadd/Cruzeiro

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