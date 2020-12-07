Cruzeiro terá mudanças no ataque e Arthur Caike vê próximos jogos como fundamentais para sonho do acesso

A cautela é a palavra de ordem no Cruzeiro, que reagiu na Série B com Felipão, alcançando um aproveitamento acima dos 70% nos 10 jogos com o treinador, mas ainda está longe do G4, a nove pontos de distância, na 11ª posição. Entretanto, ser cauteloso não quer dizer que a Raposa tem de evitar de pensar no sonho do acesso, desistindo da “batalha” antes do fim. É exatamente o que pensa o atacante Arthur Caike, que voltou a ser titular no time com a ausência de Willian Pottker, lesionado. Caíke mantém as esperanças e vê como fundamental a sequência de vitórias no campeonato. E, derrotar o CRB nesta terça-feira, 8 de dezembro, em Maceió, e o Vitória-BA, sexta-feira, 11, em Salvador, são as únicas coisas que o Cruzeiro deve ter como objetivo. - Acho que vai ser um grande jogo, temos dois jogos fora de casa, mas pensar no CRB primeiro. É um jogo que pode nos colocar na briga pelo nosso objetivo. A gente teve esses dois dias de descanso para ir lá e conquistar um grande resultado, disse o jogador, que aposta na força da identidade de jogo da Raposa como trunfo para seguir bem na Série B e reduzir a distância para os times do G4. - A gente está com uma identidade para jogar, principalmente fora de casa. A concentração melhora, todos os jogadores já entram mais pilhados, principalmente em um jogo que vai ser agora, que pode nos colocar mais para frente na tabela. Sabemos que vai ser difícil, mas a gente está vindo de grandes resultados e vamos em busca de manter essas vitórias-concluiu. Provável time e novidades