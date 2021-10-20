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Cruzeiro tenta quitar parte dos salários atrasados ainda esta semana

A Raposa tem buscado recursos com empresários e parceiros para aliviar um pouco a folga salarial de atletas e funcionários do clube...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 18:54

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:54

Crédito: Bruno Haddad / Cruzeiro
O drama dos salários atrasados no Cruzeiro segue sem solução imediata. A reunião entre o presidente Sérgio Santos Rodrigues e empresários não aconteceu e o problema pode ter uma solução somente no fim da semana, quando o clube tentará pagar parte da folha dos atletas e funcionários. O encontro estava marcado para o início desta semana, mas não aconteceu e a Raposa segue trabalhando para conseguir pelo menos R$ 9 milhões e colocar os atrasados em dia. O elenco segue normalmente na Toca da Raposa na preparação para o duelo desta sexta-feira, 22 de outubro, pela Série B, na Ressacada, em Florianópolis, pela 31ª rodada da competição.

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