Cruzeiro tenta 1ª vitória no Brasileiro Feminino contra o Palmeiras

Crédito: As Cabulosas ainda buscam o primeiro triunfo no Brasileirão Feminino-(Igor Sales/Cruzeiro

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 2021, as Cabulosas do Cruzeiro entram em campo na noite deste sábado, às 20h, contra o Palmeiras. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo - SP. O confronto tem transmissão ao vivo pela internet, na CBF TV / MyCujoo e pelo canal Desimpedidos, no Youtube.

O time cruzeirense faz a segunda partida desta sequência fora de casa, depois de ser superado pelo Grêmio na última quarta-feira, por 2 a 1. Na estreia, jogando em seus domínios, o elenco da Raposa empatou em 1 a 1 com o Real Brasília - DF.

O adversário deste sábado foi um dos semifinalistas da última edição do Brasileiro e vem de vitória sobre o Avaí Kindermann por 3 a 0 e um empate com a Ferroviária, em 2 a 2, na primeira rodada.

Agora, dois tradicionais clubes do futebol brasileiro, com origens italianas, se enfrentam pelo nacional feminino. Para a experiente atacante Pâmela, que chegou no começo desta temporada ao time estrelado, este é o jogo que toda atleta quer participar. -Sem dúvida, é uma das principais partidas que a gente vai jogar. A gente sabe que o Palmeiras é uma grande equipe, e que vem mais forte ainda. Temos consciência de que este campeonato é bem difícil, cada partida tem que ser encarada como se fosse uma final, e acredito que a nossa equipe vem crescendo, vai crescer ainda mais, melhorando o ritmo de jogo. Por conta da pandemia nós não conseguimos fazer amistosos, então temos que ir pegando ritmo na competição. Os dois primeiros jogos foram muito importantes para isso. Nós pecamos, tivemos alguns erros que a gente não pode cometer daqui pra frente, e acredito que contra o Palmeiras vamos estar mais preparadas- afirmou a jogadora.

-Vamos ver o que o professor Tchelo vai orientar, qual vai ser a melhor estratégia para enfrentar a equipe do Palmeiras amanhã. É importante descansar, concentrar e o time entrar bem preparado para fazer uma grande partida- concluiu Pâmela.