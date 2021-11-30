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Cruzeiro tem vários atletas sem contrato e começa a esboçar 2022

A Raposa ainda terá de lidar com outros jogadores em fim de vínculo para montar o elenco que irá disputar a próxima temporada ...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 18:08

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 18:08

O Cruzeiro já está pensando em 2022 e terá de lidar com as mudanças no seu elenco. A Raposa tem oito jogadores que ficaram sem contrato no fim de novembro e outros também ficarão sem vínculos com o time azul. Com o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmado no comando da equipe, o Cruzeiro agora trabalha para montar o elenco da próxima temporada, quando a equipe mineira tentará sair da Série B. Confira como está a situação de alguns atletas do elenco estrelado Jean Victor: seu contrato venceu e ainda não foi procurado pela diretoria. Ele Fez 13 jogos, sem marcar gols e o Cruzeiro terá de definir se vai seguir com ele, pois terá de lidar com as voltas de Alan Ruschel e Rafael Santos. Matheus Pereira é o único jogador da posição no elenco neste momento. Os zagueiros Rhodolfo e Joseph não seguirão no clube. O contrato de ambos se encerrou e não estão nos planos para 2022. Léo Santos, que terminou como titular, jogando ao lado de Eduardo Brock, pode seguir, pois teve boas atuações e agradou à comissão técnica. Já no ataque, Wellington Nem é o que mais deve ter chances de continuar na Toca da Raposa pelas boas atuações. Ainda não foi procurado, mas não deve demorar para que tenha uma conversa com o jogador. Felipe Augusto, que foi muito utilizado por Vanderlei Luxemburgo, não conseguiu se provar no ataque, agradando mais na lateral. Mas como não é jogador da posição, ainda terá seu futuro definido. Dudu e Keké, pouco aproveitados, dificilmente seguirão na Toca da Raposa. Norberto sofreu com lesões e não se sabe como o clube irá tratar sua situação. O outro lateral-direito, Cáceres, foi pouco usado e não tem moral com Luxemburgo, desde os tempos de Vasco.
Crédito: Confirmadoparaoanoquevem,LuxacomeçaapensarnoelencoqueteránoCruzeiro-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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