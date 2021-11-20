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Cruzeiro tem pressa para voltar a contratar reforços, mas precisa quitar dívidas na FIFA

O clube mineiro afirmou que não tem prazo determinado para conseguir honrar os seus compromissos ...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 20:23

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 20:23

O Cruzeiro quer reforçar seu elenco em 2022. Mas, precisa conseguir se livrar das dívidas com a FIFA, o Transfer Ban. O time mineiro tem de quitar mais de R$ 13 milhões para poder voltar a contratar novos atletas e tentar montar um time competitivo no ano que vem. Segundo o CEO do Cruzeiro, Paulo Assis, o clube sabe da necessidade de quitar os débito, porém, não tem como indicar um prazo. - A gente tem ciência da importância da quitação dessa dívida. Para a gente, agora, é difícil estabelecer um prazo, porque nossa situação financeira segue bastante complicada. É fundamenta que nosso torcedor saiba da consciência da importância do assunto e temos trabalhado para resolver. Como os valores são muito altos, não é uma engenharia fácil de solucionar-disse em entrevista à TV Globo.O Cruzeiro tem pressa em achar uma solução, pois o planejamento da temporada que vem passa pela liberação de contratar e ainda conseguir manter o técnico Vanderlei Luxemburgo, que ainda não renovou e tem dado frequentes declarações sobre a necessidade de poder montar um elenco forte..O clube azul deve R$ 7 milhões ainda pela compra de Arrascaeta e mais R$ 6 milhões pela compra do atacante Riascos, em 2015, junto ao d Mazatlán, do México.
Crédito: ARaposaaindatemdívidaspelacompradoatacanteRiascos,feitaem2015-(Foto:WashingtonAlves/Cruzeiro

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