Cruzeiro tem o Ceará como principal concorrente para contratar o atacante Bruno Rodrigues

O atacante Bruno Rodrigues está bem cotado no mercado da bola. O jogador é pretendido por Ceará e Cruzeiro como reforço para esta temporada. Bruno recusou uma oferta de R$ 100 mil mensais de salários da Ponte Preta, ficando livre para negociar com outros clubes brasileiros. O maior entrave para a Raposa fechar negócio com Bruno é o desejo do atacante em disputar a Série A do Brasileirão. Outro complicador é o poderio financeiro do time celeste, combalido no mercado em relação aos concorrentes, o que pode dificultar a vinda do jogador para a Toca da Raposa.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Bruno Rodrigues, de 23 anos, fez uma boa Série B pela Ponte Preta, marcando 11 gols e foi o principal assistente do time na temporada, com 12 passes para os colegas marcarem o gol. Os direitos econômicos de Bruno Rodrigues pertencem ao Tombense-MG, último finalista do Campeonato Mineiro, ao lado do Atlético-MG. A equipe de Tombos é um clube-empresa e pertence ao empresário Eduardo Uram e a situação do atleta, revelado pelo Atlético-PR, deverá ser resolvida até o fim desta semana.