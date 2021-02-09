Cruzeiro tem o Ceará como principal concorrente para contratar o atacante Bruno Rodrigues

O atacante Bruno Rodrigues está bem cotado no mercado da bola. O jogador é pretendido por Ceará e Cruzeiro como reforço para esta temporada. Bruno recusou uma oferta de R$ 100 mil mensais de salários da Ponte Preta, ficando livre para negociar com outros clubes brasileiros. O maior entrave para a Raposa fechar negócio com Bruno é o desejo do atacante em disputar a Série A do Brasileirão. Outro complicador é o poderio financeiro do time celeste, combalido no mercado em relação aos concorrentes, o que pode dificultar a vinda do jogador para a Toca da Raposa.