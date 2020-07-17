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Cruzeiro tem interesse no lateral-esquerdo Giovanni, do Bahia

O jogador, de 31 anos, ficará sem contrato com o Tricolor de Aço, e poderá abrir negociações com a Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 20:46

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 20:46

Crédito: Giovanni já trabalhou com Enderson Moreira, o que pode facilitar sua vinda para a Raposa-(Felipe Oliveira/Divulgação/Bahia
O Cruzeiro quer mais uma jogador para a lateral-esquerda. E o nome que pode surgir na Toca da Raposa é de Giovanni, que está em reta final de contrato com o Bahia, facilitando o negócio. O jogador já teve experiências de trabalho com Enderson Moreira, atual comandante da Raposa. O Tricolor de Aço não irá renovar o vínculo com o jogador, que vence no dia 31 de julho. Giovanni tem mantido contato com Enderson, o que pode ser um facilitador na transação. O treinador tem sido peça importante em negociações do clubes, como na vinda do meia Régis, que estava no Bahia.
A informação do interesse no lateral foi veiculada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. A vinda de outro atleta para a lateral-esquerda, apesar de contar com três jogadores da posição(João Lucas, Marcelo Hermes e Patrick Brey), se deve pela falta de confiança dos atletas que estão no grupo cruzeirense. Daí, o desejo de ter mais um nome para compor o grupo. Giovanni, de 31 anos, não entrou em campo pelo Bahia este ano, sendo reserva de Juninho Capixaba, que é a principal opção de Roger Machado, O lateral-esquerdo começou no futebol jogando no interior paulista, indo depois para Fluminense após se destacar no Criciúma, em 2014. Rodou por algumas equipes, como América-MG, onde trabalhou também com Enderson Moreira, além do Bahia.

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