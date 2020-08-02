Cruzeiro tem interesse no atacante Arhur Caike, mas esbarra na falta de grana para fazer o investimento

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

O técnico do Cruzeiro, Enderson Moreira, quer mais reforços para o time. O treinador declarou após a eliminação do Estadual, na vitória sobre a Caldense, que a equipe azul ainda carece de algumas peças para o restante da temporada.

-Há necessidade de reposição em alguns setores. A gente já sabe disso. Mas temos de ter tranquilidade, porque não podemos contratar qualquer jogador e depois se arrepender do que fizemos por pressa. A gente está verificando e dando oportunidade a jogadores jovens. Estamos observando o mercado com a possibilidade de jogadores um pouco mais maduros. Estamos trabalhando com as dificuldade que o clube tem. Precisa ter uma boa oportunidade. Boa oportunidade é quando um jogador está terminando um contrato ou está em baixa em um clube, e a gente sabe que pode recuperá-lo e fazer com que ele seja importante para a gente-disse.