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Cruzeiro tem Claudinho com Covid-19 e vários problemas para encarar o Avaí pela Série B

A Raposa enfrenta o time catarinense nesta sexta-feira, 22 de outubro, em Florianópolis...

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 18:34
Crédito: O meia da Raposa foi contaminado pelo novo coronavírus e está fora dos treinos e jogos nos próximos 10 dias-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro tem vários problemas para escalar a esquipe no duelo de sexta-feira, 22 de outubro, pela 31ª rodada da Série B, contra o Avaí, em Florianópolis. O meia Claudinho testou positivo para a Covid-19 e será desfalque certo na Ressacada. Segundo a assessoria Cruzeiro, o atleta, que recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19, está assintomático e isolado do restante do elenco. Além de Claudinho, a Raposa não contará com o técnico Vanderlei Luxemburgo e os meios de campo Giovanni e Adriano, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O time que encara o Leão ainda pode ficar sem Bruno José, Wellington Nem e Flávio, que mesmo treinando, ainda são dúvidas por questões físicas. O auxiliar Maurício Copertino vai comandar o time no gramado. O Cruzeiro está com 39 pontos, ocupando o 12º lugar da Série B. A Raposa tem de vencer para manter as chances matemáticas de acesso e confirmar uma distância segura da zona de rebaixamento.

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