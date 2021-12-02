Cruzeiro tem acordo verbal com o zagueiro Mateus Silva, ex-Ituano, para a temporada 2022

O Cruzeiro segue olhando para o mercado da bola e pode confirmar em breve mais um reforço. A Raposa tem acordo verbal com o zagueiro Mateus Silva, de 26 anos, que jogou pelo Ituano, ajudando o time paulista no retor o à Série B do Brasileiro. Apesar de ter contrato até o fim do ano, o jogador não renovará com o time de Itu. Mateus quer “novos ares” para a carreira e vê na Raposa uma chance de ficar mais em evidência no futebol brasileiro. O zagueiro, caso acerte contrato, deve ficar até o fim de 2022. O defensor fez 23 partidas em 2021 e marcou três gols no Ituano, sendo titular na campanha da Série C. Mateus SIlva veio da base do Ituano, mas atuou também por São Bento-SP, Imperatriz-MA, Guarani-SC e Criciúma. A saída de Mateus é fato certo, tanto que o Ituano postou uma mensagem em seu site oficial agradecendo o jogador por ter "honrado a camisa do clube neste período" e desejou sorte.