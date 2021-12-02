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Cruzeiro tem acordo verbal com o zagueiro Mateus Silva, ex-Ituano, para a temporada 2022

O defensor tem contrato com a equipe de Itu até o fim deste ano, mas não seguirá no clube paulista e sinaliza a vinda para a Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 15:35

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 15:35

O Cruzeiro segue olhando para o mercado da bola e pode confirmar em breve mais um reforço. A Raposa tem acordo verbal com o zagueiro Mateus Silva, de 26 anos, que jogou pelo Ituano, ajudando o time paulista no retor o à Série B do Brasileiro. Apesar de ter contrato até o fim do ano, o jogador não renovará com o time de Itu. Mateus quer “novos ares” para a carreira e vê na Raposa uma chance de ficar mais em evidência no futebol brasileiro. O zagueiro, caso acerte contrato, deve ficar até o fim de 2022. O defensor fez 23 partidas em 2021 e marcou três gols no Ituano, sendo titular na campanha da Série C. Mateus SIlva veio da base do Ituano, mas atuou também por São Bento-SP, Imperatriz-MA, Guarani-SC e Criciúma. A saída de Mateus é fato certo, tanto que o Ituano postou uma mensagem em seu site oficial agradecendo o jogador por ter "honrado a camisa do clube neste período" e desejou sorte.
A informação do acerto encaminhado foi divulgado inicialmente pela rádio Itatiaia e confirmada pelo LANCE!. Além de Mateus Silva, o Cruzeiro acertou também a chegada do experiente zagueiro Maicon, ex-São Paulo. Léo Santos deixa o clube
A defesa está sendo renovada de fato na Raposa. Se Maicon, confirmado, e Mateus Silva, a caminho, o time mineiro já definiu a saída do zagueiro Léo Santos, que também veio do Ituano. Ele fez apenas 11 jogos pela Raposa, sem grande destaque em campo. Outra novidade é a reativação do zagueiro Arthur, que estava emprestado ao Brasil de Pelotas-RS.
Crédito: MateusSilvatem26anosedevesermaisumreforçodotimeazulparaoanoquevem-(FernandoRoberto/ItuanoFC

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