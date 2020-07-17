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futebol

Cruzeiro 'sonha' duelar com a seleção da Itália para celebrar os 100 anos

A Raposa pensa em ter um grande rival do país da "Bota" como grande evento na celebração do seu centenário...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 22:40

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 22:40

Crédito: A Raposa quer reforçar suas ligações com as origens italianas no centenário-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro tem trabalhado em duas frentes para voltar aos bons dias: retornar à Série A de 2021 e fazer uma grande festa para o seu torcedor no ano do centenário, que será comemorado no dia 2 de janeiro do ano que vem. E, a Raposa tem uma ideia para celebrar a data e reconhecer sua ligação originária com a Itália: um jogo contra um grande adversário internacional. O vice-presidente administrativo e superintendente de marketing, Edson Potsch, comentou sobre a possível iniciativa, que pode homenagear o antigo Palestra Itália, nomes da Raposa por 21 anos, desde a sua fundação, em 1921. Há a ideia de atuar contra um time italiano, ou até mesmo contra a seleção, tetracampeã do mundo, conhecida como Squadra Azzurra. -São várias hipóteses. A gente tem discutido isso. Pode ser a seleção italiana, talvez um time italiano.A gente tem essa intenção-disse em entrevista à Rádio 98FM. Todavia, o jogo contra um time ou a própria seleção italiana é algo complexo pelo calendário incerto de 2021, devido a pandemia do novo coronavírus. - Hoje, não é tão simples planejar isso, porque o calendário do futebol pode sofrer mudanças por conta da parada da pandemia. Então, a gente tem que entender como vai ser o calendário europeu, como poderia ser feito. Mas isso está em pauta, um dia de grande festa e, quem sabe, com um jogo desse porte-disse. A Raposa terá de pensar sua agenda com calma, pois o calendário brasileiro na Série B, prevê jogos em dezembro, janeiro, inclusive no dia 2, data do seu aniversário. O término da segunda divisão acontecerá no dia 30 de janeiro.

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