Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro sofre novo Tranfer Ban da FIFA por dívida pelo zagueiro Caicedo

A Raposa não poderá registrar jogadores até que o débito seja quitado pelo clube...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 13:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 13:39
O Cruzeiro foi punido mais uma vez pela FIFA. O clube sofreu outro transfer ban por conta de uma dívida com o Independiente Del Valle, do Equador, de quase R$ 10 milhões relativa ao zagueiro Kunty Caicedo.
Caicedo foi contratado em julho de 2017 na gestão de Gilvan de Pinho Tavares. Sérgio Santos Rodrigues , presidente da Raposa, anunciou um acordo de pagamento em 18 parcelas de U$ 132 mil (na cotação atual, cerca de R$ 11,2 milhões ao todo), com vencimento a partir de agosto do ano passado. Todavia, somente as duas primeiras parcelas teriam sido pagas.
Caicedo disputou apenas 24 partidas com a camisa azul, sendo 21 como titular. Mas, não agradou totalmente e foi emprestado ao Barcelona, de Guaiaquil, deixando o clibe de vez em 2018. Com 29 anos, ele defende a LDU, do Equador atualmente. Ronaldo, autal gestor do futebol, que tenta confirmar a compra da SAF do Cruzeiro, disse que chegaram dívidas para o Cruzeiro pagar imediatamente, se não, sofreria punições. Por isso, ele insiste que o Conselho Deliberativo tem de aprovar mudanças no contrato para a compra de 90% da SAF, se não, situação financeira ficaria "insustentável".
CBF rambém puniu o Cruzeiro
Além do transfer ban, o Cruzeiro já estava impedido de registrar novos jogadores em seu elenco. O clube foi punido pela CBF por uma dívida de aproximadamente R$ 1 milhão com o Atlético -AC pela contratação por empréstimo do atacante Careca, em 2017.
O Atlético acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e a Justiça, que obriou a CBF a punir a Raposa em seis meses até que o débito fosse quitado.
Crédito: ARaposadevequaseR$10milhõesaoIndependienteDelVallepelaaquisiçãododefensor,em2017-(Foto:WashingtonAlves/LightPress/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados