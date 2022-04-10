Cruzeiro sofre assédio de três clubes interessados em Vitor Roque

O Cruzeiro pode perder uma das suas grandes revelações dos últimos tempos, o atacante Victor Roque, por ter situação frágil em relação ao contrato do jogador. O clube mineiro está sendo assediado por três clubes, Internacional, Red Bull e Athletico-PR.

O vínculo do jogador dom a Raposa possui uma multa contratual de R$ 24 milhões para transferências nacionais (vinculada ao salário do atleta), o que é viável para a maioria dos clubes da elite nacional.

O Internacional confirmou o desejo de contar com o jovem cruzeirense. Todavia o time gaúcho ainda tem de avaliar como conseguir o recurso.

A família e o staff de Roque ainda estudam o que fazer, mas há sim possibilidade do atacante deixar o Cruzeiro. Caso os trio de clubes decidam se pagarão a multa precisam acelerar a negociação, na próxima terça-feira, 12, a janela de transferências será fechada.

O atacante é titular do Cruzeiro e tem contrato até 2025. Para o mercado internacional, a multa internacional é de 300 milhões de euros ( R$ 1,5 bilhão).

Vitor Roque, de 17 anos, teve as primeiras chances no profissional do Cruzeiro em 2021, com Vanderlei Luxemburgo e em 2022 vitrou tirular da equipe. Em 11 partidas, e marcou seis gols .