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futebol

Cruzeiro sofre assédio de três clubes interessados em Vitor Roque

O jovem atacante, revelado na base celeste,  é cortejado por Internacional, Red Bull Bragantino e Athletico-PR...

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2022 às 17:30
O Cruzeiro pode perder uma das suas grandes revelações dos últimos tempos, o atacante Victor Roque, por ter situação frágil em relação ao contrato do jogador. O clube mineiro está sendo assediado por três clubes, Internacional, Red Bull e Athletico-PR.
O vínculo do jogador dom a Raposa possui uma multa contratual de R$ 24 milhões para transferências nacionais (vinculada ao salário do atleta), o que é viável para a maioria dos clubes da elite nacional.
O Internacional confirmou o desejo de contar com o jovem cruzeirense. Todavia o time gaúcho ainda tem de avaliar como conseguir o recurso.
A família e o staff de Roque ainda estudam o que fazer, mas há sim possibilidade do atacante deixar o Cruzeiro. Caso os trio de clubes decidam se pagarão a multa precisam acelerar a negociação, na próxima terça-feira, 12, a janela de transferências será fechada.
O atacante é titular do Cruzeiro e tem contrato até 2025. Para o mercado internacional, a multa internacional é de 300 milhões de euros ( R$ 1,5 bilhão).
Vitor Roque, de 17 anos, teve as primeiras chances no profissional do Cruzeiro em 2021, com Vanderlei Luxemburgo e em 2022 vitrou tirular da equipe. Em 11 partidas, e marcou seis gols .
Crédito: VitorRoqueéumdosdestaquesdaRaposaem2022,gerandointeresseemrivaisdofutebol brasileiro-(StaffImages/Cruzeiro

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