Cruzeiro só empata com o Cuiabá e praticamente dá adeus ao acesso para a Série A do Brasileiro

O Cruzeiro tropeçou mais uma vez casa e está praticamente dando adeus ao sonho de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. A Raposa ficou no empate em 0 a 0 com o Cuiabá, nesta terça-feira, no Independência, pela 32ª rodada da Série B. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 41 pontos, não sai da 11ª posição e pode no máximo fazer 59 pontos, o que aumenta a impossibilidade de subir de divisão. Para o time do Mato Grosso, , que está com 51 pontos, em 3º, a igualdade foi mais um passo para confirmar seu inédito acesso à elite nacional. Mesmo com remotas chances matemáticas, o Cruzeiro, que fez apenas três pontos em 12 disputados, travando a reação que a equipe vinha tendo com Felipão no comando da equipe, não mostra desempenho em campo para conseguir uma sequência de vitórias. O time celeste conseguiu vencer mais de dois jogos seguidos apenas nas três primeiras rodadas do primeiro turno. Logo, o acesso se torna uma “Missão Praticamente Impossível”. Escalação mais ousada, mas sem resultado no primeiro tempo Felipão abandonou seu esquema com três volantes e promoveu a estreia como titular de Giovanni Piccolomo e colocou Arthur Caike na vaga de Airton. A ideia foi boa, mas não contava com a boa postura do Cuiabá, que além de segurar o ataque celeste, teve a melhor chance da etapa inicial, que foi salva quase em cima da linha por Manoel. Sem força criativa e ataque insosso com Arthur Caike e Pottker O Cruzeiro não conseguiu criar. Mesmo com um passe mais qualificado, Giovanni não fez o time jogar. E, quando chegava perto da área, esbarrava na falta de boas jogadas e presença de William Pottker e Arthur Caike. Felipão tentou Airton, Régis e Thiago, mas entraram tarde em campo. Caike nem deveria ter começado o jogo, pois as últimas atuações não foram para ganhar a vaga de titular.