Cruzeiro se aproxima de ter Gabriel Brazão como segundo reforço para o gol nesta temporada

O Cruzeiro está perto de contar com o seu segundo reforço para o gol nesta temporada. Com o quase acerto com Rafael Cabral, que está em BH fazendo exames antes de ser anunciado. A Raposa está com negociações avançadas para fechar com Gabriel Brazão, revelado pela base celeste, O acordo com a Inter de Milão, dona de seus direitos, deve de um ano e meio por empréstimo. As duas equipes estão na fase de troca de documentos para sacramentar o negócio. A informação da negociação foi veiculada inicialmente na Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O negócio foi facilitado, pois Brazão vinha se recuperando de uma cirurgia no joelho direito na Raposa, sendo operado pelo médico do clube, Sérgio Campolina. Gabriel Brazão já estava na mira do Cruzeiro, sendo aprovado por Vanderlei Luxemburgo no ano passado. O goleiro se lesionou em um treino da Inter, na pré-temporada de 2021/2022. O goleiro estava sem chances na equipe italiana e foi emprestado para o Real Oviedo, da segunda divisão espanhola, Parma, da Itália e voltou à Espanha, atuando pelo Albacete. O goleiro foi negociado em 2019 para a Inter de Milão, se ter atuado com a camisa celeste. Aos 20 anos estava na pré-lista para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas ficou fora da convocação final do técnico André Jardine.