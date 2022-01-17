Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro se aproxima de ter Gabriel Brazão como segundo reforço para o gol nesta temporada
futebol

Cruzeiro se aproxima de ter Gabriel Brazão como segundo reforço para o gol nesta temporada

O jogador, de 20 anos, pertence à Inter de Milão e ele deve assinar um acordo de empréstimo de 18 meses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 17:29

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 17:29

O Cruzeiro está perto de contar com o seu segundo reforço para o gol nesta temporada. Com o quase acerto com Rafael Cabral, que está em BH fazendo exames antes de ser anunciado. A Raposa está com negociações avançadas para fechar com Gabriel Brazão, revelado pela base celeste, O acordo com a Inter de Milão, dona de seus direitos, deve de um ano e meio por empréstimo. As duas equipes estão na fase de troca de documentos para sacramentar o negócio. A informação da negociação foi veiculada inicialmente na Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O negócio foi facilitado, pois Brazão vinha se recuperando de uma cirurgia no joelho direito na Raposa, sendo operado pelo médico do clube, Sérgio Campolina. Gabriel Brazão já estava na mira do Cruzeiro, sendo aprovado por Vanderlei Luxemburgo no ano passado. O goleiro se lesionou em um treino da Inter, na pré-temporada de 2021/2022. O goleiro estava sem chances na equipe italiana e foi emprestado para o Real Oviedo, da segunda divisão espanhola, Parma, da Itália e voltou à Espanha, atuando pelo Albacete. O goleiro foi negociado em 2019 para a Inter de Milão, se ter atuado com a camisa celeste. Aos 20 anos estava na pré-lista para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas ficou fora da convocação final do técnico André Jardine.
Crédito: Brazãotevepassagenspelofutebolespanholeitaliano.NaEspanhajogounoAlbaceteenoOviedo-(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados