Cruzeiro sai atrás no placar mais uma vez, mas evita derrota e fica no empate com o Sampaio Corrêa

Mais uma vez o Cruzeiro teve de “remar” muito para evitar outra derrota em casa. A Raposa saiu atrás no placar pelo terceiro jogo seguido sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, mas pelo menos conseguiu o empate diante do Sampaio Corrêa O resultado final ficou em 1 a 1, gols de Marcelo Moreno para a Raposa, com Watson anotando o tento do Bolívia Querida. A igualdade foi boa apenas para a equipe do Maranhão, que levou um ponto de BH, se mantendo no G4, mesmo com chances de perder o quarto lugar ao fim da rodada, dependendo das outras partidas. O Cruzeiro caiu para a 16ª posição, com 18 pontos, mas não corre risco de entrar na zona do rebaixamento. O duelo teve outra jornada de correria, defesa frágil para obter pelo menos um ponto e não sair derrotado. A equipe mineira não conseguiu usar o fator casa e sair vencedor pela segunda vez seguida. Assim, sua vida na Série B segue complicada para emendar uma sequência positiva que lhe dê possibilidades de buscar o acesso à Série A. Cruzeiro teve mais volume de jogo, mas perdeu chance incrível com Sobis A Raposa controlava o jogo com certa tranquilidade, ameaçava, mas falhava na conclusão. Perdeu um gol feito com Rafael Sobis, que acabou ficando caro para o time mineiro. O Sampaio Corrêa não criava muito, mas soube evitar os ataques celestes A defesa do Cruzeiro é frágil, lenta e o adversário entra com facilidade. Gol do Sampaio O sistema defensivo do Cruzeiro não se recompõe rápido quando é atacado, ficando vulnerável. Assim, quando o adversário da Raposa faz uma jogada com o mínimo de articulação, chega com facilidade ao gol azul. E, mais uma vez, a defesa, lenta, não evitou que Fábio levasse gol. Watson, lateral, entrou sem ser incomodado na área cruzeirense. Bolívia Querida na frente. Luxemburgo “muda” o time outra vez no segundo tempo e a equipe melhora O Sampaio Corrêa desistiu cedo demais do jogo, querendo garantir o 1 a 0. Mas, não foi uma boa estratégia, pois deu muito espaço para a Raposa jogar. E a melhora cruzeirense teve o “dedo” de Luxa, que mexeu na equipe, dando nova dinâmica de jogo. Todavia, o treinador talvez possa repensar a escalação inicial, que pode evitar a necessidade de medidas extremas como colocar muitos atacantes, deixando a defesa fragilizada. Das cinco mudanças, quatro foram de homens de frente (Moreno, Dudu, Claudinho e Thiago). A Raposa “rema” mais uma vez e consegue o empate. Mas, vai gastar energia “correndo/’ atrás do prejuízo nos jogos até quando O empate celeste com Marcelo Moreno, foi outra mostra que pelo menos a postura da equipe é mais aguerrida, não desiste dos lances e na força, consegue pelo menos evitar as derrotas. Porém, até quando o Cruzeiro terá de ir buscar o placar, empatar, para tentar virar a partida? Sem consistência, terá de se desgastar muito em campo. Próximos jogos O Cruzeiro encerra o turno diante do Náutico, nos Aflitos, na terça-feira, 17 de agosto, às 19h. O Sampaio conclui a primeira parte do campeonato também na terça-feira, 17, só que às 21h30, contra o Avaí, no Castelão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO 1 X 1 SAMPAIO CORRÊAData: 14 de agosto de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (Ambos do RN)Gols: Watson, aos 40’-2ºT(0-1), Marcelo Moreno, aos 24’-2ºT(1-1)Cartões amarelos: Rômulo (CRU), Jean Victor (CRU), Marcelo Moreno (CRU), Mauro silva (CRU), Giovanni (CRU)Cartões vermelhos: CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)​Fábio; Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor (Matheus Pereira, aos 29’-2ºT); Rômulo (Thiago, aos 14’-2ºT) Adriano, Giovanni, Wellington Nem (Dudu-intervalo), Felipe Augusto (Claudinho-intervalo) e Rafael Sobis (Marcelo Moreno, aos 14’-2ºT)