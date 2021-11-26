Cruzeiro revoluciona experiência com o Fan Token da Nação Azul

Com o objetivo de dar mais um passo adiante no processo de reconstrução do clube e trazer o torcedor para mais perto da equipe, o Cruzeiro vai lançar em dezembro o Cruzeiro Fan Token (CRZ), com estrutura inédita no mundo do futebol. Com ele, o torcedor poderá participar ativamente de decisões importantes do cotidiano do clube, ajudar financeiramente a instituição e receber também recompensas exclusivas.

A expectativa é que a comercialização de tokens pode gerar até R$ 20 milhões em vendas. O produto terá opções para as diferentes classes sociais e a torcida poderá acessar serviços integrados e ainda concorrer a produtos oficiais.

“O Cruzeiro foi procurado por todas as empresas líderes deste mercado que é o mais aquecido no mundo no momento. Só que o modelo que o Cruzeiro se propôs a participar desde o início da gestão foi focado 100% em inovação e com o torcedor no centro de tudo. Escolher esta personalização com estrutura única é a maior prova da conexão entre clube e sua torcida. Vamos ter uma plataforma própria para aproximar ainda mais o torcedor ao programa de sócios, onde todos terão possibilidades diferentes do que outros torcedores quando o assunto é fan token. Ter a oportunidade de poder escolher um projeto que, ao mesmo tempo é financeiramente bom para o clube e também o melhor produto para o torcedor, é uma oportunidade muito boa”, comemora Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro.

Por exemplo, o torcedor terá a opção de escolher a música do estádio, design do ônibus, participar do mecanismo de solidariedade na negociação de atletas, entre outras decisões mais estratégicas, de acordo com o nível de participação dentro da plataforma.-O Cruzeiro buscou um modelo inédito no mundo com organização e consolidação com seu token. O Cruzeiro procurou se afastar do modelo tradicional sem muitos benefícios para criar um modelo próprio e exclusivo para o seu torcedor. Neste novo modelo, o Cruzeiro não está amarrado a nenhuma limitação e aos poucos a gente espera que o fan token substitua o programa de sócio torcedor. Além disso, esperamos que o torcedor possa ter o retorno de seu investimento-afirmou Rodrigo Moreira, Diretor de Marketing e Inovação do clube.

Este processo aumenta a visibilidade da marca e a lealdade dos torcedores e investidores, conectando parceiros de negócio e trazendo visibilidade para todos os envolvidos. Outra opção de participação no Cruzeiro Fan Token (CRZ) é a de ser um investidor da plataforma, que será administrada pela FAARO, plataforma digital que oferece gerenciamento de bens.

-O Cruzeiro Fan Token (CRZ) trará uma mudança estrutural para ajudar o clube a gerar novos negócios com mais transparência e sustentabilidade a longo prazo. O produto aproximará o torcedor cruzeirense que mora em qualquer lugar do planeta ao clube, gerando engajamento local e global. Os torcedores serão sócios do Cruzeiro Fan Token (CRZ)-explica Alisson Mendonça, fundador da FAARO.

-O Token da Nação Azul é um serviço 360 que vai agregar diversos elementos comuns ao amante de futebol, mas mais do que isso, será a oportunidade de aproximação com o clube por meio de uma plataforma integrada com infinitas possibilidades- conta Lucas Cardeal, CEO da Lunes, empresa de blockchain e parceira da FAARO no Cruzeiro Fan Token (CRZ).

Homenagem a Rafael Sóbis e Ariel Cabral: Para celebrar o início desta parceria serão comercializadas artes comemorativas em NFT de dois ídolos da Raposa: Rafael Sóbis, que vai se aposentar este ano, e Ariel Cabral, que encerrará seu vínculo com o clube.

O NFT (Non-Fungible Token) é um token não fungível, ou seja, um tipo de chave eletrônica criptográfica usada de forma única definindo originalidade e exclusividade.

Impacto social: Além de todos os benefícios para o Cruzeiro e sua torcida, o Token da Nação Azul será o primeiro no mundo a destinar 1% do valor arrecadado para projetos sociais em parceria com o Grupo Dadivar.

O grupo promove o desenvolvimento de organizações sem fins lucrativos, negócios de impacto social e programas de investimento social, tendo como diferencial uma equipe que é referência em compreender as necessidades e desafios das iniciativas sociais, sempre levando em consideração o contexto técnico-legal e econômico em que atuam.