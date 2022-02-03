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futebol

Cruzeiro rescinde o contrato do atacante Airton

Clube e jogador entraram em acordo e ele ficou livre no mercado para fechar com outra equipe...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 17:04
O Cruzeiro segue ajustando o seu elenco para 2022. O clube mineiro rescindiu contrato com o atacante Airton. O vínculo entre o time azul e o jogador ia até o fim de 2023. As suas partes se acertaram e o atleta está livre no mercado par fechar com outra equipe.
A rescisão contratual do atacante, deixando a Raposa, já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira, 3 de fevereiro. Airton estava sem espaço na Toca da Raposa. Em 2021 foi emprestado ao Ceará para a disputa da última Série A, mas sem grande brilho. O clube mineiro possuía 50% dos direitos econômicos do atleta.
O atacante foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, indo depois para a a Inter de Limeira, onde se destacou no Paulista 2020. Assim, chamou a atenção do Cruzeiro que o contratou em agosto daquele ano, com contrato até o final de 2023.
Ele teve sequência no time titular,na Série B , porém, o mau momeento administrativo e financeiro do clube o fizeram querer deixar a Raposa, sendo emprestado e agora saindo de vez.
Crédito: AirtontevebonsmomentosnaRaposa,masnãosefirmouedeixaráoclube-(BrunoHaddad/Cruzeiro

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