Cruzeiro rescinde o contrato do atacante Airton

O Cruzeiro segue ajustando o seu elenco para 2022. O clube mineiro rescindiu contrato com o atacante Airton. O vínculo entre o time azul e o jogador ia até o fim de 2023. As suas partes se acertaram e o atleta está livre no mercado par fechar com outra equipe.

A rescisão contratual do atacante, deixando a Raposa, já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira, 3 de fevereiro. Airton estava sem espaço na Toca da Raposa. Em 2021 foi emprestado ao Ceará para a disputa da última Série A, mas sem grande brilho. O clube mineiro possuía 50% dos direitos econômicos do atleta.

O atacante foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, indo depois para a a Inter de Limeira, onde se destacou no Paulista 2020. Assim, chamou a atenção do Cruzeiro que o contratou em agosto daquele ano, com contrato até o final de 2023.

Ele teve sequência no time titular,na Série B , porém, o mau momeento administrativo e financeiro do clube o fizeram querer deixar a Raposa, sendo emprestado e agora saindo de vez.