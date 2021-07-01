Cruzeiro rescinde com o volante Jadson, que vai jogar pelo Juventude

O volante Jadson não é mais jogador do Cruzeiro. O atleta acertou com o Juventude após rescindir o contrato com a Raposa, que iria até o fim de 2021. O time gaúcho, que disputa a Série A, já fez o anúncio oficial do jogador e ficará em Caxias do Sul até o fim do ano. Jadson e Cruzeiro já organizaram as pendências financeiras que o clube tinha com ele. O Juventude foi atrás de Jadson após a saída de João Paulo, que negocia com o Goiás. Na Série B, Jadson estava sendo pouco aproveitado, atuando apenas contra o Operário, ao entrar no segundo tempo. Desde que voltou do empréstimo para o Bahia, em 2020, sempre ficou na reserva, nunca conseguindo se firmar como titular. O volante de 27 anos tem passagens Udinese (Itália), Athletico-PR, Santa Cruz, Ponte Preta e Fluminense, antes de chegar ao Cruzeiro em 2019.