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Cruzeiro rescinde com o volante Jadson, que vai jogar pelo Juventude

O contrato com jogador com a Raposa iria até o fim do ano e foi encerrado...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 18:36
Crédito: Jadson estava sendo pouco aproveitado na Raposa e foi liberado para o time gaúcho-(Divulgação/Cruzeiro
O volante Jadson não é mais jogador do Cruzeiro. O atleta acertou com o Juventude após rescindir o contrato com a Raposa, que iria até o fim de 2021. O time gaúcho, que disputa a Série A, já fez o anúncio oficial do jogador e ficará em Caxias do Sul até o fim do ano. Jadson e Cruzeiro já organizaram as pendências financeiras que o clube tinha com ele. O Juventude foi atrás de Jadson após a saída de João Paulo, que negocia com o Goiás. Na Série B, Jadson estava sendo pouco aproveitado, atuando apenas contra o Operário, ao entrar no segundo tempo. Desde que voltou do empréstimo para o Bahia, em 2020, sempre ficou na reserva, nunca conseguindo se firmar como titular. O volante de 27 anos tem passagens Udinese (Itália), Athletico-PR, Santa Cruz, Ponte Preta e Fluminense, antes de chegar ao Cruzeiro em 2019.

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