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futebol

Cruzeiro renova o contrato do lateral Geovane até o fim de 2022

O jogador é mais um atleta da base que seguirá na Raposa para formar o time que buscará o acesso à primeira divisão de 2023...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 20:26

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 20:26
Crédito: O jovem lateral ficará na Raposa até o fim de 2022- (Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro renovou o contrato do lateral-direito Geovane, revelado na base celeste. O clube anunciou a renovação na tarde desta quarta-feira, 28 de outubro, que o novo vínculo do jogador irá até o fim de 2022. Geovane é formado nas categorias de base da Raposa e começou jogando como zagueiro, passando para lateral no profissional, tendo chances de atuar com o ex-técnico Felipe Conceição. O baiano de Riacho de Santana fez sua estreia profissional em abril, durante o Campeonato Mineiro, na vitória por 4x0 contra o Patrocinense. Porém, de boa opção na posição, virou um constante desfalque por uma lesão no músculo na coxa direita e acabou perdendo espaço na equipe com Luxemburgo. O lateral é mais uma aposta do Cruzeiro para o ano que vem em que deverá apostar mais em seus atletas formados em casa para formar o time que tentará voltar à elite nacional em 2023.

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