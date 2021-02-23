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futebol

Cruzeiro reintegra Nonoca, que será observado por Felipe Conceição

O volante, de 22 anos, tem vínculo com a Raposa até outubro deste ano...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 20:27

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 20:27
Crédito: Nonoca foi revelado na base celeste e será acompanhado pela comissão técnica-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro está observando um jogador que estava fora do clube para o elenco de 2021. O volante Nonoca, de 22 anos será reintegrado ao profissional após passar ser emprestado para outras equipes desde que subiu para o profissional. A assessoria da Raposa informou que Nonoca será observado pelo técnico Felipe Conceição durante a pré-temporada celeste e, se agradar, poderá ser utilizado na equipe. O meio de campo tem contrato com o time mineiro até o início de outubro.
SIMULE OS JOGOS DA ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO Nonoca foi formado na base cruzeirense e entra na disputa por uma vaga no time com Adriano, Jadson, Matheus Neris e Matheus Barbosa. Pelo Cruzeiro,Nonoca fez apenas nove jogos, sem marcar gols. Pouco aproveitado, foi cedido ao Sport, entre 2019 e 2020, indo em seguida para o Boa Esporte.

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