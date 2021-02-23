Cruzeiro reintegra Nonoca, que será observado por Felipe Conceição

O Cruzeiro está observando um jogador que estava fora do clube para o elenco de 2021. O volante Nonoca, de 22 anos será reintegrado ao profissional após passar ser emprestado para outras equipes desde que subiu para o profissional. A assessoria da Raposa informou que Nonoca será observado pelo técnico Felipe Conceição durante a pré-temporada celeste e, se agradar, poderá ser utilizado na equipe. O meio de campo tem contrato com o time mineiro até o início de outubro.