Cruzeiro regulariza situação do atacante Rafa Silva e o anuncia como reforço para o restante de 2022

O Cruzeiro regularizou e anunciou o atacante Rafael Silva, que agora será chamado de “Rafa Silva”. O jogador já estava em Belo Horizonte desde 18 de março, tendo contrato com a Raposa desde 29 de março passado. Porém, aida não tinha sido inscrito no BID, da CBF.

Rafa Silva tem pouca história no futebol brasileiro. Ele começou no Coritiba, em 2013 e rodou por Suíça, Japão e China, conseguindo boas temporadas no futebol asiático. O atacante, de 30 anos, está um bom tempo sem grande sequência de jogos, tanto pela pandemia na Chiba e por uma lesao, em 2020, que o deixou entrar em campo apenas cinco vezes.Ele não atua por 90 minutos desde 26 de outubro de 2019, pelo Wuhan Zall, seu último clube.

Sua vinda para o Crueiro foi facilitada, já que rescindiiu o acordo com o clube chinês no início de março. Por isso, pôde ser registrado fora do prazo da janela de transferências, que se encerrou no início deste mês.