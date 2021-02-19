Cruzeiro registra mais dois casos de Covid-19 no seu elenco: do zagueiro Ramon e do goleiro Vinícius

O Cruzeiro registrou mais dois casos de Covid-19 em seu elenco. O goleiro Vinicius e o zagueiro Ramon foram diagnosticados com a doença e já estão afastados dos treinos com o restante do grupo. Eles estão assintomáticos e não possuem sintomas do novo coronavírus.

CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO SÉRIE A ATUALIZADA Vinícius e Ramon estão fora do jogo-treino com o Bolívar, neste sábado, às 10h, na Toca da Raposa. Será o último teste antes da estreia na temporada 2021, contra o Uberlândia, dia 27 de fevereiro, sábado, pelo Campeonato Mineiro, no Parque do Sabiá, às 16h30. A dupla poderá voltar aos trabalhos na próxima semana se continuarem assintomáticos. Para o lugar de Ramon, Paulo deve formar a zaga com Manoel. Já Vinícius, que é o quarto goleiro do clube neste momento, não vai gerar prejuízos com sua ausência.