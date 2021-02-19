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Cruzeiro registra mais dois casos de Covid-19 no seu elenco: do zagueiro Ramon e do goleiro Vinícius

A dupla já está afastada e ficarão fora do restante da pré-temporada do clube, que estreia no domingo, dia 28, no Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia...
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Publicado em 

19 fev 2021 às 18:57

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 18:57

Crédito: Ramon é mais um caso de Covid-19 no elenco celeste nesta pandemia-(Reprodução/Premiere
O Cruzeiro registrou mais dois casos de Covid-19 em seu elenco. O goleiro Vinicius e o zagueiro Ramon foram diagnosticados com a doença e já estão afastados dos treinos com o restante do grupo. Eles estão assintomáticos e não possuem sintomas do novo coronavírus.
CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO SÉRIE A ATUALIZADA Vinícius e Ramon estão fora do jogo-treino com o Bolívar, neste sábado, às 10h, na Toca da Raposa. Será o último teste antes da estreia na temporada 2021, contra o Uberlândia, dia 27 de fevereiro, sábado, pelo Campeonato Mineiro, no Parque do Sabiá, às 16h30. A dupla poderá voltar aos trabalhos na próxima semana se continuarem assintomáticos. Para o lugar de Ramon, Paulo deve formar a zaga com Manoel. Já Vinícius, que é o quarto goleiro do clube neste momento, não vai gerar prejuízos com sua ausência.

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