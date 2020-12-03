Cruzeiro recusa oferta de R$ 15 milhões pelo meia Claudinho

O meia Claudinho, que veio da Ferroviária para o Cruzeiro, chegou ao clube como uma esperança jovem para o elenco. A ideia de ter o jogador, de 19 anos, era desenvolver seu potencial no time principal e ainda valorizá-lo para uma venda futura. Tanto que Claudinho chegou ao clube celeste com a ajuda de investidores, que pagaram R$ 3 milhões ao time de Araraquara por 70% dos seus direitos econômicos. O meia perdeu espaço no time do Cruzeiro e não vem sendo utilizado por Felipão. Todavia, Claudinho ainda desperta o interesse de outros clubes. Segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues, a Raposa recusou uma proposta de R$15 milhões pelo atleta. A recusa, segundo o presidente cruzeirense, é porque enxergam potencial em Claudinho para ajudar o time e gerar uma negociação mais vantajosa para o clube. -Eu já tive proposta para vender o Claudinho por cinco vezes o que nós pagamos. Só que nós não vamos vendê-lo agora, porque a gente sabe que ele vai melhorar-disse Sérgio ao Programa Donos da Bola, da Band. O presidente do Cruzeiro afirmou que os reforços que contratou deram mais resultados positivos, do que negativos. - O Airton, então, nem se fala. Se a gente fizer uma média do que a gente ganhou com os acertos, te garanto que é infinitamente mais do que o que a gente perdeu com os erros-concluiu.