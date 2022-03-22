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Cruzeiro recebe punição da CBF e não pode registrar jogadores por dívida de R$ 1,2 milhão com o Atlético-AC

A entidade acatou decisão da Justiça do Acre, que proíbia a Raposa de registrar novos atletas em seu elenco pelo débito na contrataçao do atacante Careca, em 2017...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 11:36

Publicado em 22 de Março de 2022 às 11:36

O Cruzeiro foi punido mais uma vez e está proibido de registrar atletas. A Justiça, no despacho do juiz Marcelo Coelho de Carvalho, da 4ª Vara Cível de Rio Branco, no Acre, determinou, que se cumpra a sanção determinada pela CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) a proibição do registro de atletas do Cruzeiro pelo período de seis meses.
O pedido de tutela de urgência foi feito pelo Atlético-AC, por uma dívida de R$ 900 mil da Raposa na contratação do atacante Careca, em 2017.
O Cruzeiro pode contestar a ordem judicial em 15 dias. Na liminar, a CBF e a CNRD também foram citadas. As duas as partes tentam um acordo para quitação do débito. A CBF acatou o pedido da Justiça acreana e puniu a Raposa. A Câmara Nacional de Resoluções e Disputas havia condenado o time mineiro, em julho de 2021, a pagar R$1,2 milhão(valor atualizado) ao clube acreano. Como a ordem da CNRD não foi cumprida, o Atlético-AC acionou a Justiça para tentar receber o valor da Raposa..
Careca veio, mas nem jogou
O atacante Careca assinou contrato de empréstimo com o Cruzeiro em 17 de agosto de 2017, após se destacar no Atlético-AC, quando fez seis gols em 12 jogos na Série D de 2016.
Mas, no Cruzeiro, o jogador, que iria atuar no sub-20, nunca entrou em campo pelo profissional. Assim, ele retornou ao Atlético-AC um ano depois, após o fim do contrato de empréstimo.
Crédito: CarecafoicontratadopeloCruzeiro,masnuncavestiuacamisadaRaposadeformaoficial-(Divulgação/Atlético-AC

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