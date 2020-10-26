Cruzeiro reavalia Arthur Caike e Matheus Pereira, que saíram do jogo com o Náutico por questões físicas

Depois do empate em 1 a 1 com o Náutico, no Recife, pela 18ª rodada da Série B, o Cruzeiro terá até quinta-feira de preparaç, sexta-feira, 30 de outubro, no Mineirão, no encerramento do turno.

De volta a BH depois de duas semanas em Atibaia, interior de São Paulo, o time celeste terá duas avaliações no elenco para saber se terão condições de atuar diante da equipe paranista. O atacante Arthur Caike e o lateral-esquerdo Matheus Pereira deixaram o jogo contra o Náutico com problemas físicos, ainda no primeiro tempo de jogo e serão observados pela comissão técnica da Raposa. Matheus Pereira sofreu uma entorse no joelho esquerdo e teve de ser substituído por Patrick Brey. Já Caike reclamou de um incômodo na coxa direita e deu lugar para Airton, que fez o gol de empate cruzeirenses nos Aflitos.