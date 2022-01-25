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Cruzeiro quita Transfer Ban e aguarda FIFA para registrar novos jogadores no elenco

O dinheiro veio do investimento direto de Ronaldo, que assumiu o clube no fim de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 21:30

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 21:30

Ronaldo fez um investimento direto no Cruzeiro para quitar o Transfer Ban, punição da FIFA, que impedia o clube de registrar novos atletas no elenco. O novo do da Raposa pagou mais de R$ 20 milhões em dívidas na FIFA para livrar o clube azul da punião. Agora, o Cruzeiro aguarda o comunicado de liberação da FIFA para poder inscrever novos jogadores ainda nesta terça-feira, 25 de janeiro, antes da estreia no Campeonato Mineiro, contra a URT, nesta quarta-feira, 26, às 17h, no Independência.
Ronaldo fez o aporte financeiro do próprio bolso antes mesmo da SAF (Sociedade Anômima do Futebol) ter sido concluída. O ex-jogador adquiriu 90% das ações. O prazo final de conclusão do negócio é de 90 dias.
O Cruzeiro quitou dívidas com o Defensor-URU pela contratação do meia Arrascaeta e com o Mazatlán-MEX, referente ao atacante Riascos, além de um valor em aberto com o Tigres-MEX, pela compra de Rafael Sobis.
O time celeste tem até às 19h desta terça-feira para registrar seus novos atletas para a estreia no ano. O Cruzeiro fez 11 contratações até o momento: o goleiro Rafael Cabral; o lateral-direito Gabriel Dias, os zagueiros Maicon, Mateus Silva e Sidnei; os volantes Filipe Machado, Pedro Casto e Willian Oliveira; o meia João Paulo e atacantes Edu e Waguininho.
O Cruzeiro ainda tem dois nomes para serem anunciados nos próximos dias. O goleiro Gabriel Brazão e o lateral-esquerdo Matheus Bidu. Os dois ajustam últimos detalhes do contrato para obterem a confirmação por parte do Cruzeiro.
Crédito: OFenômenofezoprimeiroinvestimentodiretoparalivraraRaposadapuniçãodaFIFA-(Foto:GustavoAleixo/Cruzeiro

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