Cruzeiro quita mês de março e reduz débito com elenco e funcionários

A semana do Cruzeiro terminará mais serena. Após quitar o pagamento de R$ 11 milhões com o Zorya, da Ucrânia, pela compra de Willian, em 2014, a Raposa evitou a perda de mais seis pontos e dará um pouco de paz ao seu torcedor. Outra boa notícia é o clube quitou os salários de março ao elenco de jogadores, faltando apenas uma folha, de abril, para ser depositada. . Os demais funcionários também tiveram a notícia do recebimento dos vencimentos conforme informou o novo presidente do clube, Sérgio Rodrigues. E MAIS:Cruzeiro quita débito na FIFA por Willian e se livra de outra puniçãoFMF marca reunião com SES-MG para volta Mineiro, mas terá de lidar com times que estão sem elencosSkank entra na onda das lives e fará uma apresentação no Mineirão, no próximo sábado, 30 de maioSérgio Rodrigues busca aproximação com o Atlético-MG e ainda 'desarmar a tempo uma bomba' no CruzeiroCruzeiro confirma nome para o marketing e cria área de inovação digital para o clube-Uma das melhores novidades, queria informar com muita satisfação, embora nossa posse só seja em 1º de junho, a gente chegou aqui no Cruzeiro sabendo da dificuldade dos salários atrasados. Duas folhas dos atletas e uma folha dos funcionários. A gente já fez o contato com os atletas do clube, que já receberam a folha de março. Só existe uma folha em atraso e estamos trabalhando para quitar ela na semana que vem. E ainda muito bem pagamos a folha do administrativo do Cruzeiro. Hoje os funcionários não têm salário em aberto-disse Sérgio Rodrigues. Outra pendência interna, o salário da equipe feminina também foi acertada, além dos jovens da base, que tiveram depósitos em suas contas. Com os acertos, o novo mandatário da Raposa assumirá o posto de presidente da Raposa no dia dia 1º de junho, de forma mais tranquila, com menos pressão quanto aos atrasos salariais. E MAIS:Tropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Cruzeiro consegue redução de pena no STJD por incidentes na partida contra o CSA, pelo Brasileiro 2019LANCE! na Jogada: 'Títulos do Cruzeiro mascararam a má administração', diz Amir SommogiQuase 70 dias depois, elenco do Cruzeiro treina e tem contato ao vivo com o técnico Enderson MoreiraPandemia travou mais de R$ 40 milhões em vendas do Cruzeiro que evitariam perda de pontos na Série B E MAIS: