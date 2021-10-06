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Cruzeiro quer novo diretor de futebol que esteja alinhado com Luxemburgo

O nome favorito, de Alexandre Mattos, está longe do clube, que busca um profissional que consiga realizar um trabalho que tire a Raposa da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 18:14

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 18:14

Crédito: Gabriel Amorim/Reprodução
A diretoria de futebol do Cruzeiro virou um problema para o clube desde o rebaixamento para a Série B, em 2019. Com a saída de Rodrigo Pastana, o cargo está vago mais uma vez. O próximo a assumir a responsabilidade de conduzir o futebol da Raposa será o sexto a ocupar a função em menos de dois anos. Estiveram no comando do futebol Ocimar Bolicenho, ainda sob o comando do Conselho Gestor, David, Ricardo Drubsky, André Mazzuco e Rodrigo Pastana. O nome preferido para ficar na diretoria de futebol é de Alexandre Mattos, que esteve um período curto no clube até indicar Bolicenho para o cargo. Todavia, o executivo, com passagens pelos três clubes de BH (América-MG e Atlético-MG) não tem disponibilidade e está longe do Cruzeiro no momento. Mattos está com foco no Estados Unidos para oportunidades profissionais e pessoais. -O Cruzeiro não me procurou. Mas minha cabeça e familia estão aqui nos Estados Unidos. Mudei para cá e também estou estudando no país- disse Mattos em entrevista à Rádio Super FM. Sem Mattos, o Cruzeiro segue a busca por um novo diretor de futebol . Mas ele precisa ter uma qualidade: estar bem alinhado com Vanderlei Luxemburgo, pois a maior prioridade da Raposa é manter o treinador para 2022 em um projeto que finalmente tire o time da Série B.

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