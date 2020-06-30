Cruzeiro promove outro jovem para o time de "cima": o atacante Riquelmo

Crédito: Riquelmo terá suas primeiras chances no time profissional do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

As atividades conduzidas pelo técnico Enderson Moreira na Toca da Raposa 2 ganharão em breve um novo reforço. Cria da base do Cruzeiro, o atacante Riquelmo foi convocado para participar dos treinos da equipe profissional e se juntará ao plantel celeste nos próximos dias.

Com apenas 18 anos, Riquelmo estará presente nos treinamentos diários e, assim como outros jovens que fazem parte do elenco principal, seguirá à disposição da equipe sub-20, comandada por Rogério Micale, quando as atividades na base retornarem.E MAIS:Cruzeiro está perto de fechar com jovem atacante do ItuanoAmérica-MG é parceiro de coletivos LGBTQ+ com a camisa 'Vista esse Orgulho' contra o preconceitoRaul Cáceres inicia os trabalhos com os companheiros no CruzeiroAtacante Thiago testa negativo para Covid-19 e volta aos treinosGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoRiquelmo começou no esporte ainda criança, participando das aulas de futebol do setor de Esportes Especializados do Cruzeiro no Clube Pampulha. Foi promovido ao time sub-14 na Toca da Raposa 1 em 2016 e desde então trilhou seu caminho nas categorias de base da Raposa.

-É um momento único que tenho e que vou abraçar forte. Vinha batalhando na base para conquistar o meu espaço e ajudar o Cruzeiro e ter uma oportunidade como essa é algo maravilhoso. Espero que dê tudo certo”, festejou Riquelmo.

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