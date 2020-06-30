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futebol

Cruzeiro promove outro jovem para o time de "cima": o atacante Riquelmo

O jogador, de 18 anos, se destacou na Copa São Paulo de Juniores deste ano e agora faz parte também do elenco principal...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 20:36

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 20:36

Crédito: Riquelmo terá suas primeiras chances no time profissional do Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
As atividades conduzidas pelo técnico Enderson Moreira na Toca da Raposa 2 ganharão em breve um novo reforço. Cria da base do Cruzeiro, o atacante Riquelmo foi convocado para participar dos treinos da equipe profissional e se juntará ao plantel celeste nos próximos dias.
Com apenas 18 anos, Riquelmo estará presente nos treinamentos diários e, assim como outros jovens que fazem parte do elenco principal, seguirá à disposição da equipe sub-20, comandada por Rogério Micale, quando as atividades na base retornarem.E MAIS:Cruzeiro está perto de fechar com jovem atacante do ItuanoAmérica-MG é parceiro de coletivos LGBTQ+ com a camisa 'Vista esse Orgulho' contra o preconceitoRaul Cáceres inicia os trabalhos com os companheiros no CruzeiroAtacante Thiago testa negativo para Covid-19 e volta aos treinosGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoRiquelmo começou no esporte ainda criança, participando das aulas de futebol do setor de Esportes Especializados do Cruzeiro no Clube Pampulha. Foi promovido ao time sub-14 na Toca da Raposa 1 em 2016 e desde então trilhou seu caminho nas categorias de base da Raposa.
-É um momento único que tenho e que vou abraçar forte. Vinha batalhando na base para conquistar o meu espaço e ajudar o Cruzeiro e ter uma oportunidade como essa é algo maravilhoso. Espero que dê tudo certo”, festejou Riquelmo.
Ficha do jogador
Nome completo: Riquelmo Alves de LimaNascimento: 19/03/2002 – Piumhi/MGAltura: 1,69mPosição: atacanteE MAIS:Boa notícia! Volante Henrique, do Cruzeiro, recebe alta do hospitalKalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroEnderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líderCruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidadeCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mês E MAIS:

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