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Cruzeiro prepara lançamento dos uniformes 2021, incluindo a camisa celebrando os 100 anos do clube

O time celeste prevê apresentar as novas peças até sexta-feira, 12 de março...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 18:50
Crédito: A Raposa terá uma nova coleção de uniformes e outras peças para a temporada 2021-(Divulgação/Adidas
Além da primeira vitória na temporada 2021, ao bater a URT por 2 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o torcedor da Raposa terá outra boa notícia. O clube mineiro está preparando para esta semana o lançamento da nova coleção de uniformes, incluindo a camisa alusiva ao centenário do time azul, celebrado este ano. A data mais provável de lançamento das novas peças, que terão a assinatura da Adidas, fornecedora do Cruzeiro, deverá ser na sexta-feira, 12 de março, o que deve ocorrer de forma virtual. E, mesmo sem saber como será o modelo, a Raposa fez uma venda às “cegas" dos modelos masculino e femininos, ao preço promocional de R$ 279,99, ainda no mês de janeiro. Quem quiser adquirir a camisa terá de fazer a compra pelo programa de sócios-torcedores. Após o lançamento, as peças estarão disponíveis nas lojas físicas do clube e redes varejistas.

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