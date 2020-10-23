Cruzeiro pode ter o retorno de Daniel Guedes à lateral-direita

O Cruzeiro segue sua preparação para o duelo de domingo, 25 de outubro, contra o Náutico, no Estádios dos Aflitos, pela 18ª rodada da Série B. O time mineiro está em Atibaia, no interior de São Paulo, trabalhando para tentar a segunda vitória sob o comando de Luiz Felipe Scolari. O time azul, que não conta com Maurício, servindo à seleção sub-20, teve o retorno de Daniel Guedes após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Guedes pode ser a novidade no time, no lugar de Rafael Luiz. Do grupo que foi apresentado ao treinador cruzeirense, ele não conta com o lateral Raúl Cáceres, que segue com a preparação física, após mais de um mês se recuperando de lesão. Também seguem de fora, o zagueiro Léo, o lateral-esquerdo Giovanni Palmieri, o volante Henrique, atacante Stênio e Manoel, que se recupera da Covid-19.