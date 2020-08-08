Cruzeiro perto de fechar com Daniel Guedes e estende contrato do volante Ariel Cabral até o fim de 2021

O Cruzeiro confirmou que está praticamente acertado com o lateral-direito Daniel Guedes, que pertence ao Santos e ficará emprestado na Raposa até o final da Série B. Daniel, de 26 anos, foi um pedido de Enderson Moreira para reforçar o setor, que conta atualmente com o jovem Valdir e o paraguaio Raul Cáceres. O jogador já está em Belo Horizonte para exames médicos e terá de aguardar a conclusão do seu segundo julgamento por doping, que não tem data marcada, para ser oficializado pela Raposa. O lateral-direito foi flagrado no Campeonato Brasileiro de 2019, atuando pelo Goiás, pelo uso da substância higenamina, substância que é encontrada em suplementos e acelera o metabolismo do organismo, gerando ganho atlético, no jogo Goiás por 0 a 1 para o CSA, no dia 27 de maio. O lateral só foi suspenso de forma preventiva em setembro, e seu julgamento aconteceu apenas na tarde de quinta-feira, 16 de julho. Daniel foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), recebendo pena de oito meses de suspensão, mas como já havia ficado tempo maior do que a pena pela punição preventiva, foi liberado para atuar novamente. Todavia, ainda haverá uma nova averiguação do caso, para confirmar o retorno do lateral aos gramados. Segundo a defesa do jogador,Daniel consumiu um suco de graviola dias antes do exame, o que teria sido o motivo para a detecção da substância no seu organismo, gerando a sua suspensão pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Cabral até o fim de 2021