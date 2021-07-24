Cruzeiro 'perdido em campo', empata com o Vila Nova e segue na zona do rebaixamento da Série B

O Cruzeiro entrou em campo neste sábado, 24 de julho, às 16h30, contra o Vila Nova-GO, em Goiânia, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão, e em outra jornada sem inspiração ficou no empate com a equipe goiana por 0 a 0. A equipe celeste está na 18ª posição, com 12 pontos, enquanto o rival ocupa a 14ª colocação, com 15 pontos em 13 partidas. O Vila perdeu a chance de se aproximar do G4 do campeonato. Já a Raposa quer sair da zona do rebaixamento e tentar iniciar uma improvável, mas sonhada reação rumo ao G4, porém, adiou mais uma vez a arrancada. Treinador “perdido” Mozart Santos fez mais uma escalação diferente em relação ao jogo anterior e mostra que não está em dia com suas convicções. O time em campo era desorganizado e pouco efetivo. Ficar longe de BH não resolveu A Raposa ficou a semana toda fora de BH para evitar o aumento de pressão sobre a equipe. De Belém, após o duelo com o Remo, o time foi direto para Goiânia, onde treinou o restante da semana, mas, voltou a mostrar um futebol de baixo nível. Teve chances de marcar, mas não teve competência A Raposa até criou algumas chances de gol, mas seus atacantes seguem sem conseguir marcar, o que deixou a equipe mais longe da reação. Thiago perdeu pelo menos três oportunidades de abrir o placar.