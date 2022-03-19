Cruzeiro perde para o Patrocinense e vai encarar o Athletic nas semifinais do Campeonato Mineiro

Com um time reserva, cheio de garotos, o Cruzeiro perdeu para o Patrocinense por 2 a 1, gols de Samuel Toscas e Jonatas Obina para o time do interior, com Adriano descontando para a Raposa. Com o resultado, o Cruzeiro terminou a primeira fase com 22 pontos, em terceiro lugar e terá o Athletic, no meio da semana, como mandante, no primeiro jogo da semifinal. A equipe de São Joao Del Rei tem a vantagem, pois terminou a fase de classificação na vice-liderança, com 25 pontos. .A partida de volta será no domingo, 27 de março, em local ainda a ser definido, pois o estadio do Athletic não dever conseguir a homologação para o VAR, que será implantado nas semifinais. A vitória salvou o Patrocinense do rebaixamento, terminando o Mineiro 2022 na 9ª posição, com 10 pontos. URT e Uberlândia foram os times que caíram e jogarão a segunda divisão estadual. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA PATROCINENSE 2 x 1 CRUZEIROData: 19 de março de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Pedro Alves Nascimento, Patrocínio (MG)Árbitro: Marco Aurélio Augusto FazekasAssistentes: Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes LiraGols: Jonatas Obina, aos 41’-2ºT(1-0), Samuel Toscas, aos 43’-1ºT(2-0), Adriano, aos 47-2º T (2-1)Cartões amarelos: Alison Brand (PAT), Michel Elói (PAT) Juninho (PAT), Jonatas Obina (PAT), Vitor Leque (CRU), Ageu (CRU), Miticov (CRU), Matheus Silva (CRU) Cartões vermelhos: PATROCINENSE (Técnico:Max Sandro)
Jaccson; Douglas Dias, Alisson Brand(Rayan, aos 32’-2ºT), Marcão e Samuel Toscas; Matheusão, Michel Elói e Igor Maduro (Juninho, aos 25’-2ºT); Mateus Santos, Wellington( Júlio César, aos 35’-2ºT) Márcio Jonatan (Cesinha, aos 35’-2ºT) e Jônatas Obina
CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Ezequiel, Bruno José (Marcelinho, aos 35’-2ºT), Geovane (Weverton, aos )Matheus Silva, Matheus Bidu, Adriano (Jhosefer, aos 35’-2ºT), Marco Antônio( Miticov-intervalo), Giovanni, Vitinho (Ageu-intervalo), Daniel Júnior e Vitor Leque