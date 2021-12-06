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Cruzeiro oficializa a SAF e pode planejar novos passos para o futebol

A Raposa agora pode ofertar novos contratos para os jogadores que estão no elenco e ainda para Luxemburgo no novo CNPJ, que já está válido...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 20:35

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 20:35

O Cruzeiro agora tem novo CNPJ, nova natureza fiscal, o que pode gerar uma nova fase para o clube azul, que vive uma crise sem precedentes. Desde a segunda-feira, 29 de novembro, quando registrou a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o clube ainda esperava liberação da Receita Federal. E o órgão autorizou a Raposa a inscrever seu número de inscrição no CNPJ. Assim, o Cruzeiro tem um CNPJ sem restrições, por enquanto, podendo fazer algumas operações como um novo contrato para Vanderlei Luxemburgo, jogadores e até com o futuro diretor de futebol, Alexandre Mattos, que ainda não foi confirmado no time celeste. A composição da SAF, reveladas tem definidos o conselho de gestão, novo CNPJ e o capital social, que é de R$ 22,9 milhões. Por enquanto, o quadro societário aparece com os nomes do atual presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, e do vice-presidente administrativo, Edson Potsch Magalhães Neto. Eles fazem parte da diretoria da SAF. O conselho de administração também está formado e tem os seguintes membros: Sérgio Santos Rodrigues (presidente do Cruzeiro)Alvimar de Oliveira Costa (conselheiro e ex-presidente do clube)Paulo Henrique Pentagna Guimarães (conselheiro e empresário) O tempo de mandato dos conselheiros é de três anos. Também foram também eleitos os membros do Conselho Fiscal do Cruzeiro SAF, que terão mandatos de três anos, é será formado por: André Dias Bahia (contador)Sandro Magno Garcia Costa (contador)Jorge Luiz Valente Lipiani (engenheiro) O conselho fiscal também já tem os membros suplentes: Raphael Silva Rodrigues, Thiago Fantine Magalhães e Wederson Advíncula Siqueira (todos advogados). Os membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal não serão remunerados.
Crédito: ARaposacomeçaaternovoshorizontescomaSAF,aSociedadeAnônimadoFutebol-(Foto:DivulgaçãoCruzeiro

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