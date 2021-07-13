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futebol

Cruzeiro não terá Ramon e Cáceres para o duelo contra o Avaí

A dupla está com problemas físicos e já foram vetados do jogo no próximo sábado, 17 de julho, no Mineirão...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:59

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 13:59
Crédito: Caceres fica de fora mais uma vez, desta vez por um problema no tornozelo esquerdo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro(
O Cruzeiro informou que não poderá contar com dois jogadores na partida contra o Avaí, sábado, 17 de junho, às 16h30, no Mineirão, pela 12ª rodada da Série B. O lateral direito Raúl Cáceres e o zagueiro Ramon tiveram lesões detectadas e já começaram o tratamento. Cáceres, que recentemente se recuperou de uma otite (inflamação nos ouvidos), chegou a jogar contra o Botafogo, mas sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo, quando foi substituído ainda no primeiro tempo. Norberto, que vinha jogando, deve ser o substituto. Já o zagueiro Ramon sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita e o prazo para seu retorno ainda é incerto, pois o clube não informa o tempo de tratamento dos jogadores. Rhodolfo deve ser a principal opção para a vaga. Outro desfalque no time comandado por Mozart Santos é Matheus Barbosa, que foi emprestado pelo time catarinense e há uma cláusula que o impede de atuar diante do Leão. Em contrapartida, o treinador terá o retorno de Rômulo, que estava suspenso diante do Botafogo.

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