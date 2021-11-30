Cruzeiro muda comissão técnica para a Copa São Paulo de Juniores

O Cruzeiro informou que realizou algumas mudanças na comissão técnica da equipe sub-20. Paulo Castro, treinador, e Dênis Fernandes, preparador de goleiros, deixam o Clube.
Na Copa São Paulo de Futebol Jr, que se inicia em janeiro, o time celeste será comandado por Mário Henrique, que dirigiu o elenco sub-17 na atual temporada.Além dele, farão parte da comissão o auxiliar Leandro Guerreiro, o preparador físico Bruno Praglioli e o treinador de goleiros Francis Castro.
Por fim, o Clube agradece aos profissionais Paulo Castro e Dênis Fernandes pelos serviços prestados e deseja-lhes sorte na sequência da carreira.