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futebol

Cruzeiro mira no exemplo do Flamengo para se reerguer: 'precisamos nos equiparar com os melhores, diz o presidente da Raposa

Sérgio Santos Rodrigues comentou da situação da Raposa e citou a forma como o time carioca fez para se tornar uma das potências financeiras do futebol brasileiro...
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Publicado em 

14 jan 2021 às 20:42

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 20:42

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, tem como meta para reerguer o time mineiro, o Flamengo. O dirigente da Raposa citou o clube carioca, que fez um saneamento financeiro e administrativo no clube há mais de cinco anos, como o caminho para poder colocar o time celeste nos trilhos novamente. Confira no vídeo acima a fala do mandatário cruzeirense.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO BRASILEIRO O Fla iniciou um processo de saneamento do clube há mais de cinco anos e a Raposa quer seguir o mesmo caminho-(Wagner Meier/Lancepress!/AFP)

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