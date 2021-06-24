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Cruzeiro mira mais um reforço para a disputa da Série B: o zagueiro Rhodolfo, ex-Fla e Coxa

O defensor estava no Coritiba e pode chegar à Raposa para a Série B...
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Publicado em 

24 jun 2021 às 17:08

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 17:08

Crédito: O defensor estava no Coritiba e pode ser mais um atleta a reforçar o elenco azul-(Divulgação/Instagram/Rhodolfo
O Cruzeiro está agitando o mercado da bola, pois terá até o início da próxima semana para registrar jogadores antes de ser punido pela FIFA por não pagar uma dívida de R$ 7 milhões com o Defensor do Uruguai, pela compra de Arrascaeta, em 2015. Após anunciar as contratações de Norberto e Wellington Nem, além do interesse em Jean Victor e Keké, a Raposa está perto de concretizar mais um negócio: a vinda do zagueiro Rhodolfo, que jogou pelo Coritiba na temporada passada. O defensor, de 34 anos, tem um currículo recheado de clubes, a começar pelo Athletico-PR, onde foi revelado. Ele também passou por São Paulo, Grêmio, Besiktas, da Turquia, e Flamengo até chegar ao Coxa, em janeiro do ano passado. No início da temporada foi dispensado pelos paranaenses e está sem clube.

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