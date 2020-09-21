Cruzeiro lança portal da transparência para a 'Operação FIFA'

Crédito: A "Operação FIFA", lançada em julho, visa arrecadar fundos para quitar débitos do clube na entidade máxima do futebol-(Divulgação/FIFA

Atravessando um dos anos mais difíceis de sua história, o Cruzeiro tem contado muito com o apoio da imensa Nação Azul para vencer seus desafios. E uma das principais alternativas para que o cruzeirense possa ajudar a Raposa a se reerguer é a “Operação Fifa”, lançada no início de julho de 2020, em que toda quantia arrecadada é destinada para a quitação de pendências geradas na entidade esportiva internacional.

E, nesta segunda-feira, 21 de setembro, a Raposa criou uma ferramenta para dar mais transparência ao processo de doações para a “Operação FIFA”. Um portal com informações sobre a ação. No endereço www.operacaofifa.com.br, o torcedor terá acesso às informações sobre o montante recebido mensalmente nas plataformas “Operação Fifa By Meep”, “Centavos Celestes”, “Ingressos Virtuais”, “YouTube Superchat” e “YouTube ADS”.

-Nossa gestão é pautada pela transparência e seriedade desde o início. Convidamos o torcedor a nos ajudar nessa missão de estabilizar as contas do Clube e devolver o protagonismo do Cruzeiro. E não é uma virtude mostrar ao cruzeirense tudo o que temos feito, mas sim uma obrigação nossa. Com esse site, o torcedor terá acesso a todas as movimentações relacionadas à Operação Fifa. Vamos seguir implantando iniciativas transparentes para levar segurança e tranquilidade ao cruzeirense-disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues