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Cruzeiro lança portal da transparência para a 'Operação FIFA'

A Raposa, que já arrecadou R$ 817 mil com a campanha, quer dar informações e transparência ao processo de arrecadação, feito com doações dos torcedores...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 16:53

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 16:53
Crédito: A "Operação FIFA", lançada em julho, visa arrecadar fundos para quitar débitos do clube na entidade máxima do futebol-(Divulgação/FIFA
Atravessando um dos anos mais difíceis de sua história, o Cruzeiro tem contado muito com o apoio da imensa Nação Azul para vencer seus desafios. E uma das principais alternativas para que o cruzeirense possa ajudar a Raposa a se reerguer é a “Operação Fifa”, lançada no início de julho de 2020, em que toda quantia arrecadada é destinada para a quitação de pendências geradas na entidade esportiva internacional.
E, nesta segunda-feira, 21 de setembro, a Raposa criou uma ferramenta para dar mais transparência ao processo de doações para a “Operação FIFA”. Um portal com informações sobre a ação. No endereço www.operacaofifa.com.br, o torcedor terá acesso às informações sobre o montante recebido mensalmente nas plataformas “Operação Fifa By Meep”, “Centavos Celestes”, “Ingressos Virtuais”, “YouTube Superchat” e “YouTube ADS”.
-Nossa gestão é pautada pela transparência e seriedade desde o início. Convidamos o torcedor a nos ajudar nessa missão de estabilizar as contas do Clube e devolver o protagonismo do Cruzeiro. E não é uma virtude mostrar ao cruzeirense tudo o que temos feito, mas sim uma obrigação nossa. Com esse site, o torcedor terá acesso a todas as movimentações relacionadas à Operação Fifa. Vamos seguir implantando iniciativas transparentes para levar segurança e tranquilidade ao cruzeirense-disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues
As informações referentes aos meses de julho, agosto e setembro já estão disponíveis. Os dados serão atualizados todo dia 21 de cada mês, em um processo 100% auditado. Até o momento, a campanha conseguiu arrecadar R$ 817 mil para quitar débitos na FIFA.

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