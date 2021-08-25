Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro já quitou R$ 40 milhões em dívidas na FIFA e busca recursos para encerrar os Transfer ban
futebol

Cruzeiro já quitou R$ 40 milhões em dívidas na FIFA e busca recursos para encerrar os Transfer ban

A Raposa ainda tem R$ 13 milhões pendentes por débitos referentes a Arrascaeta e Riascos...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 15:31
Crédito: Desde 2020, o time mineiro já quitou 40 milhões de reais em débitos e ainda terá de levantar mais recursos para encerrar as pendências-(Divulgação/FIFA
O Cruzeiro vem se esforçando para solucionar suas pendências financeiras e já conseguiu desde 2020 pagar R$ 40 milhões em dívidas com credores, clubes e na FIFA. O último pagamento feito pela Raposa foi a pendência com o Al Wahda, dos Emirados Árabes, pelo débito do volante Denílson, que esteve no clube em 2016. O valor quitado pela Raposa foi de R$ 8 milhões e livrou os mineiros do risco real de ser rebaixado à Série C. A equipe celeste ainda tem um longo caminho pela frente, já que está punido pela FIFA com dois Tranfer ban, de Arrascaeta (Defensor-URU) e Riascos (Mazátlan-MEX), que somados, chegam a R$ 13 milhões. Assim, o clube não pode registrar novos jogadores. O Cruzeiro tem contado com a ajuda de empresários para quitar débitos e há a expectativa que novos recursos venham de forma externa para manter as contas em dia e ainda acabar com as pendências na FIFA.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados