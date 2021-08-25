Cruzeiro já quitou R$ 40 milhões em dívidas na FIFA e busca recursos para encerrar os Transfer ban

O Cruzeiro vem se esforçando para solucionar suas pendências financeiras e já conseguiu desde 2020 pagar R$ 40 milhões em dívidas com credores, clubes e na FIFA. O último pagamento feito pela Raposa foi a pendência com o Al Wahda, dos Emirados Árabes, pelo débito do volante Denílson, que esteve no clube em 2016. O valor quitado pela Raposa foi de R$ 8 milhões e livrou os mineiros do risco real de ser rebaixado à Série C. A equipe celeste ainda tem um longo caminho pela frente, já que está punido pela FIFA com dois Tranfer ban, de Arrascaeta (Defensor-URU) e Riascos (Mazátlan-MEX), que somados, chegam a R$ 13 milhões. Assim, o clube não pode registrar novos jogadores. O Cruzeiro tem contado com a ajuda de empresários para quitar débitos e há a expectativa que novos recursos venham de forma externa para manter as contas em dia e ainda acabar com as pendências na FIFA.